Atelier Pêche Enfant Lac de Tolerme Sénaillac-Latronquière

lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière Lot

Le pôle animation de la fédération de pêche du Lot propose un atelier pour les 6/12 ans sur le Lac du Tolerme.

-Découverte des espèces de poissons .

-Présentation et prêt du matériel de pêche.

-Sensibilisation à la protection de la nature et de l’environnement.

-Présentation des consignes de sécurité. 12 .

lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 5 65 40 31 26

English :

The activities department of the Lot fishing federation is offering a workshop for 6/12 year-olds on Lac du Tolerme.

German :

Das Animationszentrum des Fischereiverbands Lot bietet einen Workshop für 6- bis 12-Jährige am Lac du Tolerme an.

Italiano :

Il dipartimento attività della federazione di pesca del Lot propone un laboratorio per bambini di 6/12 anni sul Lac du Tolerme.

Espanol :

El departamento de actividades de la federación de pesca del Lot propone un taller para niños de 6/12 años en el lago del Tolerme.

