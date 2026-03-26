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Atelier pêche nature pêche au coup pour les enfants à partir de 6 ans Espace Raphalen Plonéour-Lanvern

Atelier pêche nature pêche au coup pour les enfants à partir de 6 ans Espace Raphalen Plonéour-Lanvern mardi 14 avril 2026.

Lieu : Espace Raphalen

Adresse : 11 Rue Pierre Brossolette

Ville : 29720 Plonéour-Lanvern

Département : Finistère

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Tarif :

Atelier pêche nature pêche au coup pour les enfants à partir de 6 ans

Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

C’est l’occasion idéale pour découvrir la nature, apprendre la patience et attraper son premier poisson !
Infos et inscriptions
06 09 75 78 22, contact.fishandkiff@gmail.com, Helloasso https://www.helloasso.com/…/eve…/stage-vacance-de-paques
Ne tardez pas, les places sont limitées !
Organisée par Aappma du Pays Bigouden   .

Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 09 75 78 22 

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English : Atelier pêche nature pêche au coup pour les enfants à partir de 6 ans

L’événement Atelier pêche nature pêche au coup pour les enfants à partir de 6 ans Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Pays Bigouden