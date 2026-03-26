Atelier pêche nature pêche au coup pour les enfants à partir de 6 ans Espace Raphalen Plonéour-Lanvern
Atelier pêche nature pêche au coup pour les enfants à partir de 6 ans Espace Raphalen Plonéour-Lanvern mardi 21 avril 2026.
Atelier pêche nature pêche au coup pour les enfants à partir de 6 ans
Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
C’est l’occasion idéale pour découvrir la nature, apprendre la patience et attraper son premier poisson !
Infos et inscriptions
06 09 75 78 22, contact.fishandkiff@gmail.com, Helloasso https://www.helloasso.com/…/eve…/stage-vacance-de-paques
Ne tardez pas, les places sont limitées !
Organisée par Aappma du Pays Bigouden .
Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 09 75 78 22
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English : Atelier pêche nature pêche au coup pour les enfants à partir de 6 ans
L’événement Atelier pêche nature pêche au coup pour les enfants à partir de 6 ans Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Pays Bigouden