Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier pêche nature pêche au lancer pour les enfants à partir de 6 ans Plonéour-Lanvern

Atelier pêche nature pêche au lancer pour les enfants à partir de 6 ans Plonéour-Lanvern vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Etang du moulin neuf

Ville : 29720 Plonéour-Lanvern

Département : Finistère

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif :

Atelier pêche nature pêche au lancer pour les enfants à partir de 6 ans

Etang du moulin neuf Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

C’est l’occasion idéale pour découvrir la nature, apprendre la patience et attraper son premier poisson !
Infos et inscriptions
06 09 75 78 22, contact.fishandkiff@gmail.com, Helloasso https://www.helloasso.com/…/eve…/stage-vacance-de-paques
Ne tardez pas, les places sont limitées !
Organisée par Aappma du Pays Bigouden   .

Etang du moulin neuf Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 09 75 78 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier pêche nature pêche au lancer pour les enfants à partir de 6 ans

L’événement Atelier pêche nature pêche au lancer pour les enfants à partir de 6 ans Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Pays Bigouden