Atelier pêche nature Pêche aux leurres Plonéour-Lanvern jeudi 23 octobre 2025.
Espace Raphalen Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-23 2025-10-24 2025-10-30 2025-10-31
Ouvert à tous les jeunes curieux de nature et de pêche, à partir de 8/10 ans, déjà initié ou débutant.
Matériel fourni Encadrement professionnel Bonne humeur garantie
Sur inscriptions auprès de Sébastien MONTOIS 06 09 75 78 22 .
Espace Raphalen Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 09 75 78 22
