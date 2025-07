Atelier pêche RDV Esplanade de la Mairie Pluvigner

Atelier pêche RDV Esplanade de la Mairie Pluvigner mercredi 23 juillet 2025.

Atelier pêche

RDV Esplanade de la Mairie Place St Michel Pluvigner Morbihan

Début : 2025-07-23 13:45:00

fin : 2025-07-30

2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06

Pluvigner Animations et Fêtes (PAF) propose de faire découvrir aux petits et aux grands les joies de la pêche !

Ces ateliers ont lieu à Kernoël et sont encadrés par des animateurs de la Fédération de pêche du Morbihan, permettent de découvrir la faune et la flore de la rivière du Loch.

13h45 (rdv sur l’esplanade de la mairie).

Inscription obligatoire par téléphone.

Prévoir tenue et chaussures adaptées eau et casquette pour les enfants assurance civile individuelle. .

RDV Esplanade de la Mairie Place St Michel Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 88 83 43 30

