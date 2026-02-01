Atelier pédagogique ABC d’Eau Anciens bains-douches Montluçon
Atelier pédagogique ABC d’Eau Anciens bains-douches Montluçon mercredi 18 février 2026.
Atelier pédagogique ABC d’Eau
Anciens bains-douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon Allier
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Viens composer ton abécédaire autour de l’eau.
Pour les enfants de 4 à 11 ans. Sur réservation.
Anciens bains-douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 19 37 06 missionpatrimoine@mairie-montlucon.fr
English :
Come and create your own water-themed alphabet book.
For children aged 4 to 11. Reservations required.
