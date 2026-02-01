Atelier pédagogique ABC d’Eau Anciens bains-douches Montluçon

Atelier pédagogique ABC d’Eau

Anciens bains-douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon Allier

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Viens composer ton abécédaire autour de l’eau.

Pour les enfants de 4 à 11 ans. Sur réservation.

Anciens bains-douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 19 37 04 missionpatrimoine@mairie-montlucon.fr

English :

Come and create your own water-themed alphabet book.

For children aged 4 to 11. Reservations required.

L’événement Atelier pédagogique ABC d’Eau Montluçon a été mis à jour le 2026-02-11 par Montluçon Tourisme