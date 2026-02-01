Atelier pédagogique apprenti archéologue Anciens Bains-Douches Montluçon
Atelier pédagogique apprenti archéologue Anciens Bains-Douches Montluçon vendredi 20 février 2026.
Atelier pédagogique apprenti archéologue
Anciens Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon Allier
Début : 2026-02-20 14:30:00
La Mission Patrimoine organise un atelier pédagogique apprenti archéologue.
Pour les enfants de 7 à 11 ans. Sur réservation.
Anciens Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 19 37 04 missionpatrimoine@mairie-montlucon.fr
English :
The Mission Patrimoine organizes an educational workshop: apprentice archaeologist.
For children aged 7 to 11. Reservations required.
