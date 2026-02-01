Atelier pédagogique apprenti archéologue Anciens Bains-Douches Montluçon

Atelier pédagogique apprenti archéologue

Anciens Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

La Mission Patrimoine organise un atelier pédagogique apprenti archéologue.



Pour les enfants de 7 à 11 ans. Sur réservation.

Anciens Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 19 37 04 missionpatrimoine@mairie-montlucon.fr

English :

The Mission Patrimoine organizes an educational workshop: apprentice archaeologist.



For children aged 7 to 11. Reservations required.

L’événement Atelier pédagogique apprenti archéologue Montluçon a été mis à jour le 2026-02-11 par Montluçon Tourisme