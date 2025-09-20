Atelier pédagogique CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi

Atelier pédagogique 20 et 21 septembre CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Haute-Corse

Jauge max : 6 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Ateliers pédagogiques :

– L’art de l’héraldique : réaliser son propre blason

– Initiation à l’enluminure.

Age : à partir de 6 ans

Durée : 30 minutes

CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse https://centre-conservation-restauration.patrimoniu.isula.corsica Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse sur rendez-vous

