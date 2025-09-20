Atelier pédagogique CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi
Jauge max : 6 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00
Ateliers pédagogiques :
– L’art de l’héraldique : réaliser son propre blason
– Initiation à l’enluminure.
Age : à partir de 6 ans
Durée : 30 minutes
CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi
Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse
sur rendez-vous
