Atelier pédagogique Fleurs de printemps Anciens Bains-Douches Montluçon mercredi 15 avril 2026.
Atelier pédagogique Fleurs de printemps
Anciens Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon Allier
2026-04-15 14:30:00
2026-04-15
Après un temps de découverte de la végétation du jardin, viens fabriquer des petites guirlandes de fleurs en matériaux de récupération.
Anciens Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 missionpatrimoine@mairie-montlucon.fr
English :
After discovering the garden's vegetation, come and make flower garlands from recycled materials.
