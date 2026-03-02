Atelier pédagogique Fleurs de printemps Anciens Bains-Douches Montluçon

Atelier pédagogique Fleurs de printemps

Après un temps de découverte de la végétation du jardin, viens fabriquer des petites guirlandes de fleurs en matériaux de récupération.

Anciens Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 missionpatrimoine@mairie-montlucon.fr

After discovering the garden’s vegetation, come and make flower garlands from recycled materials.

