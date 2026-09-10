Atelier pédagogique miellerie, Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l’Abbaye, Magny-les-Hameaux

samedi 19 septembre 2026 · Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l'Abbaye · Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Atelier pédagogique miellerie 19 et 20 septembre Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l’Abbaye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Atelier pédagogique par l’association de la Miellerie de l’Abbaye.

Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l’Abbaye ruines de l’abbaye 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France 0139303272 https://port-royal-des-champs.fr Site des ruines de l’abbaye cistercienne féminine de Port-Royal des Champs, rasée sur ordre de Louis XIV en 1711. parking à proximité.

Atelier pédagogique par l’association de la Miellerie de l’Abbaye

©musee.port-royal