Atelier peindre avec des végétaux SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Atelier peindre avec des végétaux

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 16:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Exploration d’empreintes végétales avec des encres pigmentées et naturelles..

Jeux de couleurs, de rythmes, de gestes et de formes. S’approprier les plantes comme outil pour créer des empreintes

qui pourraient aussi être animales. Atelier encadré par Sorane Rotellini.

Sur inscription au 05 62 40 87 86 ou à la maison du Patrimoine .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

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English :

Exploration of plant imprints with pigmented and natural inks.

Play with colors, rhythms, gestures and shapes. Use plants as a tool to create prints that could also be

which could also be animal prints. Workshop led by Sorane Rotellini.

L’événement Atelier peindre avec des végétaux Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de St Lary|CDT65