Atelier Peindre des fleurs 9-12ans Atelier Oxymage Tourouvre au Perche

Atelier Peindre des fleurs 9-12ans

Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 16:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Marie Tijou, artiste plasticienne vous propose des ateliers dans son tout nouvel espace Oxymage

Atelier Peindre des fleurs pochoirs et aquarelle, 9-12 ans.

Prévoir une blouse, le reste du matériel est fourni par l’artiste.

Sur inscription et payant. .

Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 31 46 23 85 marie.tijou@gmail.com

