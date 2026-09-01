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AGENDA · Bonnemazon

Atelier – « Peindre la rivière » à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon

samedi 19 septembre 2026 · à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu · Bonnemazon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu
Adresse
BONNEMAZON
Ville
65130 Bonnemazon
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Bonnemazon

Atelier – « Peindre la rivière »

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Samedi et dimanche : de 14h à 17h30
Réalisation collective d’une fresque géante avec Sandy Mossion.
Entrée gratuite – En continu – Tout public
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à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 

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English :

Saturday and Sunday: 2:00 p.m. – 5:30 p.m.
Collaborative creation of a giant mural with Sandy Mossion.
Free admission – Ongoing – Open to all ages

L’événement Atelier – « Peindre la rivière » Bonnemazon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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