samedi 19 septembre 2026 · à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu · Bonnemazon

Informations pratiques

Bonnemazon

Atelier – « Peindre la rivière »

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Samedi et dimanche : de 14h à 17h30

Réalisation collective d’une fresque géante avec Sandy Mossion.

Entrée gratuite – En continu – Tout public

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à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50

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English :

Saturday and Sunday: 2:00 p.m. – 5:30 p.m.

Collaborative creation of a giant mural with Sandy Mossion.

Free admission – Ongoing – Open to all ages

L’événement Atelier – « Peindre la rivière » Bonnemazon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65