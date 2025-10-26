Atelier | Peindre les couleurs de l’automne Le Grand Bungalow Atelier Padmakutir Eymet

Atelier | Peindre les couleurs de l’automne

Le Grand Bungalow Atelier Padmakutir 38 Route de Rouquette Eymet Dordogne

Plaisir de dessiner en découvrant la ligne sous toutes ses formes par l’expression, la perception, la créativité et le jeu…

Nous allons simplement peindre les couleurs de l’automne avec des exercices simples et ludiques. Nous expérimenterons les couleurs chaudes de l’automne, les tons rompus…et la magie des mélanges des couleurs.

Atelier pour tous les niveaux, débutants bienvenus.

Tout le matériel est fourni (participation bienvenue).

Merci de confirmer votre présence. .

Le Grand Bungalow Atelier Padmakutir 38 Route de Rouquette Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 21 30 27 carolgertsch52@gmail.com

