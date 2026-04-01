Atelier Peindre les Landes Décore-moi Café Céramique Labenne
Atelier Peindre les Landes Décore-moi Café Céramique Labenne dimanche 12 avril 2026.
Labenne
Atelier Peindre les Landes
Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne Landes
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Atelier Carnet de Voyages Peindre les Landes sur Céramique
Prêts à laisser parler votre créativité ? Rejoignez-nous pour un moment suspendu en compagnie de notre céramiste Wirginia (@L_echo_du_silence_ceramique) pour un atelier unique en son genre !
Laissez-vous guider et apprenez à capturer l’essence de notre belle région l’immensité de l’océan, la verticalité des pins et la majesté des montagnes… le tout directement sur une pièce en céramique.
INFOS PRATIQUES
Date Dimanche 12 avril
Horaires (au choix) * Matin 10h 12h ??
Après-midi 14h 16h ??
Lieu Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’Océan, Labenne
TARIFS & OPTIONS
Atelier 65 €
Ce prix comprend 2h d’accompagnement, la pièce en céramique, le matériel, l’émaillage et la cuisson.
Option Gourmande Box Brunch à 20 €
Prolongez le plaisir avec une délicieuse box brunch ( sur résa) .
Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 68 92 00 cafeceramiquedecoremoi@gmail.com
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English : Atelier Peindre les Landes
Carnet de Voyages Workshop: Painting the Landes on Ceramics
Ready to let your creativity flow? Join us for a suspended moment in the company of our ceramist Wirginia (@L_echo_du_silence_ceramique) for a one-of-a-kind workshop!
L’événement Atelier Peindre les Landes Labenne a été mis à jour le 2026-04-05 par OTI LAS
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