Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 10:00 – 11:30

Gratuit : non Sur inscription préalable, 25€/enfant Tout public

Et si votre enfant repartait avec ses propres créations ?les magnets sont déjà modelés à la main (nuages, teckels, cœurs et formes poétiques) et prêts à être transformés par l’imagination des enfants.Au programme :- ils choisissent leurs magnets- explorent les couleurs avec la peinture acryliqueUn moment créatif, calme et valorisant, avec la joie de dire : « C’est moi qui l’ai fait ! »Chaque enfant repart avec un lot de 3 magnets personnalisés créés de ses mains !site

Le Lieu Dit Nantes 44100



Afficher la carte du lieu Le Lieu Dit et trouvez le meilleur itinéraire

