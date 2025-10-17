Atelier « Peins ton paysage du Haut-Jura » Boutique Man’s Saint-Laurent-en-Grandvaux

Atelier « Peins ton paysage du Haut-Jura » Boutique Man's Saint-Laurent-en-Grandvaux vendredi 17 octobre 2025.

Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 20:30:00

2025-10-17

Profitez d’un instant convivial pour venir peindre un paysage du Haut-Jura !

Cet atelier pour adulte est ouvert à tous, aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer.

Tout le matériel est fourni votre toile, vos pinceaux, votre peinture acrylique et en supplément une touche de bonne humeur !

L’atelier dure 2 heures, un apéro vous sera proposé.

Il y a 5 places par séance.

Réservez votre place par mail ou SMS. A très vite ! .

Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 20 11 18 contact@manonrob.fr

