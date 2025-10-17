Atelier « Peins ton paysage du Haut-Jura » Boutique Man’s Saint-Laurent-en-Grandvaux
Atelier « Peins ton paysage du Haut-Jura »
Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17 20:30:00
2025-10-17
Profitez d’un instant convivial pour venir peindre un paysage du Haut-Jura !
Cet atelier pour adulte est ouvert à tous, aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer.
Tout le matériel est fourni votre toile, vos pinceaux, votre peinture acrylique et en supplément une touche de bonne humeur !
L’atelier dure 2 heures, un apéro vous sera proposé.
Il y a 5 places par séance.
Réservez votre place par mail ou SMS. A très vite ! .
Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 20 11 18 contact@manonrob.fr
