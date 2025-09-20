ATELIER PEINTURE À LA CHAUX – CHANTIERS DU PATRIMOINE Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

ATELIER PEINTURE À LA CHAUX – CHANTIERS DU PATRIMOINE Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni samedi 20 septembre 2025.

ATELIER PEINTURE À LA CHAUX – CHANTIERS DU PATRIMOINE Samedi 20 septembre, 09h00 Camp de la transportation

Réservation sur inscription. Places limitées à deux groupes de 12 personnes par créneau, enfant à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La Direction des Chantiers du Patrimoine ouvre ses portes et convie le public à un voyage au cœur des savoir-faire anciens.

Les visiteurs découvrent d’abord des matériaux biosourcés, puis s’initient à la fabrication de peinture à la chaux et de patine. Sur un panneau de démonstration, chacun peut expérimenter ces techniques traditionnelles.

La visite se poursuit à la case 2, où les décors se dévoileront. Là, une nouvelle expérience attend les participants : relever un pochoir et réaliser la copie d’un décor « in situ ».

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane [{« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}]

La Direction des Chantiers du Patrimoine ouvre ses portes et convie le public à un voyage au cœur des savoir-faire anciens.

Ville de Saint-Laurent du Maroni