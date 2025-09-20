ATELIER PEINTURE À LA CHAUX – CHANTIERS DU PATRIMOINE Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni
Réservation sur inscription. Places limitées à deux groupes de 12 personnes par créneau, enfant à partir de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
La Direction des Chantiers du Patrimoine ouvre ses portes et convie le public à un voyage au cœur des savoir-faire anciens.
Les visiteurs découvrent d’abord des matériaux biosourcés, puis s’initient à la fabrication de peinture à la chaux et de patine. Sur un panneau de démonstration, chacun peut expérimenter ces techniques traditionnelles.
La visite se poursuit à la case 2, où les décors se dévoileront. Là, une nouvelle expérience attend les participants : relever un pochoir et réaliser la copie d’un décor « in situ ».
Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane
