Atelier peinture acrylique Hauteville-sur-Mer

Atelier peinture acrylique Hauteville-sur-Mer mercredi 30 juillet 2025.

Atelier peinture acrylique

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 14:00:00

fin : 2025-07-30 16:30:00

Date(s) :

2025-07-30

Atelier peinture acrylique à partir de 7 ans, sous la tente place de Normandie à Hauteville-sur-Mer. Réservation au 02 33 19 08 10.

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

English : Atelier peinture acrylique

Acrylic painting workshop for children aged 7 and over, under the tent at Place de Normandie, Hauteville-sur-Mer. Book on 02 33 19 08 10.

German :

Workshop Acrylmalerei ab 7 Jahren, im Zelt auf dem Place de Normandie in Hauteville-sur-Mer. Reservierung unter 02 33 19 08 10.

Italiano :

Laboratorio di pittura acrilica per bambini dai 7 anni in su, sotto la tenda di Place de Normandie a Hauteville-sur-Mer. Prenotare al numero 02 33 19 08 10.

Espanol :

Taller de pintura acrílica para niños a partir de 7 años, bajo la carpa de la plaza de Normandie en Hauteville-sur-Mer. Reserva en el 02 33 19 08 10.

