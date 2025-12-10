Atelier peinture acrylique 15 La Souterraine

Atelier peinture acrylique

15 Place Amédée Lefaure La Souterraine Creuse

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Clarisse vous invite à partager un atelier plaisir. Pas de concours technique, juste la joie de peindre. Alors, n'hésitez pas et venez.

15 15 Place Amédée Lefaure La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 98 08 47

