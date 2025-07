Atelier peinture aérographe au chat chouette Juillet25 Pertuis

Atelier peinture aérographe au chat chouette Juillet25 Pertuis dimanche 20 juillet 2025.

Atelier peinture aérographe au chat chouette Juillet25

Dimanche 20 juillet 2025 à partir de 10h30. 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : Dimanche 2025-07-20 10:30:00

2025-07-20

Venez vous initier ou vous perfectionnez au maniement de l’aérographe pour la peinture de toutes vos créations. Atelier en 2 parties 1) découverte, base et perfectionnement

2) conseils projet et exercice libre matériel fourni ou matériel personnel

125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and learn or improve your airbrush skills to paint all your creations. Workshop in 2 parts: 1) discovery, basics and improvement

2) project advice and free practice materials provided or own

German :

Lernen Sie den Umgang mit der Airbrush kennen oder perfektionieren Sie ihn, um all Ihre Kreationen zu bemalen. Workshop in 2 Teilen: 1) Entdeckung, Grundlagen und Perfektionierung

2) Projektberatung und freie Übungen Material wird zur Verfügung gestellt oder eigenes Material

Italiano :

Venite a imparare o a migliorare le vostre abilità con l’aerografo per dipingere tutte le vostre creazioni. Workshop in 2 parti: 1) scoperta, nozioni di base e perfezionamento

2) consulenza progettuale ed esercitazione libera attrezzatura fornita o attrezzatura personale

Espanol :

Ven a aprender o mejorar tus habilidades con el aerógrafo para pintar todas tus creaciones. Taller en 2 partes: 1) descubrimiento, bases y perfeccionamiento

2) consejos de proyecto y ejercicio libre material proporcionado o material personal

