Atelier peinture Arts et nature Place du Vieux Château Montbron

Atelier peinture Arts et nature Place du Vieux Château Montbron mercredi 30 juillet 2025.

Atelier peinture Arts et nature

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 09:30:00

fin : 2025-07-30 11:30:00

Date(s) :

2025-07-30

Initiation à la peinture végétale (jus de pelure d’oignon, de pétales de fleurs et de brou de noix), avec Françoise Riva.

.

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

English :

Introduction to vegetable paint (juice of onion peel, flower petals and walnut stain), with Françoise Riva.

German :

Einführung in die Pflanzenmalerei (Saft aus Zwiebelschalen, Blütenblättern und Walnussschalen), mit Françoise Riva.

Italiano :

Introduzione alla pittura vegetale (succo di buccia di cipolla, petali di fiori e macchia di noce), con Françoise Riva.

Espanol :

Introducción a la pintura vegetal (jugo de cáscara de cebolla, pétalos de flores y tinte de nuez), con Françoise Riva.

L’événement Atelier peinture Arts et nature Montbron a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord