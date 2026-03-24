Atelier peinture au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac
Atelier peinture au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac mercredi 29 avril 2026.
Atelier peinture au 3ème Lieu
Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Réalisation de petits tableaux sur toile, à l’acrylique
Réalisation de petits tableaux sur toile, à l’acrylique. Atelier ludique à la frontière de l’illustration, adapté à tous niveaux. Atelier enfant (à partir de 6 ans accompagné ou 8 ans seul) et adulte.
Tout le matériel est fourni.
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Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13
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English :
Creation of small acrylic paintings on canvas
L’événement Atelier peinture au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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