Atelier peinture au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac

Atelier peinture au 3ème Lieu

Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Réalisation de petits tableaux sur toile, à l’acrylique

Réalisation de petits tableaux sur toile, à l’acrylique. Atelier ludique à la frontière de l’illustration, adapté à tous niveaux. Atelier enfant (à partir de 6 ans accompagné ou 8 ans seul) et adulte.

Tout le matériel est fourni.

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Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13

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English :

Creation of small acrylic paintings on canvas

L’événement Atelier peinture au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot