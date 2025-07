Atelier peinture au château de Bouzols Bouzols Arsac-en-Velay

Atelier peinture au château de Bouzols Bouzols Arsac-en-Velay mercredi 30 juillet 2025.

Atelier peinture au château de Bouzols

Bouzols 2 Place du Four Arsac-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

matériel fourni

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 16:00:00

fin : 2025-07-30 18:00:00

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-13 2025-08-27

En utilisant des pigments naturels, apprends à produire ta propre tempera: la peinture à l’œuf célèbre du Moyen-Age ! Découvre les décors du château et inspire-t-en pour peindre une composition haute en couleurs. Inscription obligatoire au 06 62 19 75 94.

.

Bouzols 2 Place du Four Arsac-en-Velay 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 68 14

English :

Using natural pigments, learn how to produce your own tempera: the famous egg paint of the Middle Ages! Discover the castle’s decor and use it as inspiration to paint a colorful composition. Registration required: 06 62 19 75 94.

German :

Lerne, wie du mit natürlichen Pigmenten deine eigene Temperafarbe herstellen kannst die berühmte Eierfarbe des Mittelalters! Entdecke die Kulissen des Schlosses und lass dich von ihnen inspirieren, um eine farbenfrohe Komposition zu malen. Anmeldung erforderlich unter 06 62 19 75 94.

Italiano :

Utilizzando pigmenti naturali, imparate a produrre la vostra tempera: la famosa pittura a uovo del Medioevo! Scoprite le decorazioni del castello e lasciatevi ispirare per dipingere una composizione colorata. Iscrizione obbligatoria al numero 06 62 19 75 94.

Espanol :

Utilizando pigmentos naturales, aprenda a elaborar su propia témpera: ¡la famosa pintura al huevo de la Edad Media! Descubra la decoración del castillo e inspírese para pintar una colorida composición. Inscripción previa en el 06 62 19 75 94.

L’événement Atelier peinture au château de Bouzols Arsac-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay