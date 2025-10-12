Atelier peinture au Mini-Lab Lille

Venez découvrir les techniques de la peinture acrylique avec Vincent Gavériaux, illustrateur naturaliste du Musée d’histoire naturelle de Lille. Chaque session vous offre l’opportunité de découvrir une espèce unique de notre faune locale, tout en plongeant dans l’univers étonnant de la peinture naturaliste.

—

Les dimanches 12 oct., 16 nov., 11 janv., de 15h à 17h30

Public ados/adultes, à partir de 14 ans

English :

Come and discover acrylic painting techniques with Vincent Gavériaux, naturalist illustrator from the Lille Museum of Natural History. Each session offers you the opportunity to discover a unique species of our local fauna, while immersing yourself in the astonishing world of naturalist painting.

—

Sundays Oct. 12, Nov. 16, Jan. 11, 3pm to 5:30pm

Public teenagers/adults, aged 14 and over

German :

Entdecken Sie die Techniken der Acrylmalerei mit Vincent Gavériaux, einem naturalistischen Illustrator des Naturhistorischen Museums in Lille. Jede Sitzung bietet Ihnen die Möglichkeit, eine einzigartige Art unserer heimischen Fauna zu entdecken und gleichzeitig in die erstaunliche Welt der naturalistischen Malerei einzutauchen.

—

Sonntag, 12. Oktober, 16. November, 11. Januar, von 15 bis 17.30 Uhr

Jugendliche/Erwachsene, ab 14 Jahren

Italiano :

Venite a scoprire le tecniche di pittura acrilica con Vincent Gavériaux, illustratore naturalista del Museo di Storia Naturale di Lille. Ogni sessione vi darà l’opportunità di scoprire una specie unica della nostra fauna locale, immergendovi nel sorprendente mondo della pittura naturalistica.

—

Domenica 12 ottobre, 16 novembre, 11 gennaio, dalle 15.00 alle 17.30

Per ragazzi/adulti dai 14 anni in su

Espanol :

Venga a descubrir las técnicas de la pintura acrílica con Vincent Gavériaux, ilustrador naturalista del Museo de Historia Natural de Lille. Cada sesión le permitirá descubrir una especie única de nuestra fauna local, al tiempo que se sumerge en el asombroso mundo de la pintura naturalista.

—

Domingos 12 oct, 16 nov, 11 ene, de 15:00 a 17:30

Para adolescentes/adultos a partir de 14 años

