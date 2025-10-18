Atelier Peinture au Pigment de Vin et découverte du Château Saint Hilaire Château Saint Hilaire Coudoux

samedi 18 octobre 2025.

Atelier Peinture au Pigment de Vin et découverte du Château Saint Hilaire

Samedi 18 octobre 2025 de 14h à 16h, de 16h à 18h et de 11h à 13h. Château Saint Hilaire Château Saint Hilaire rd19 la plantade Coudoux Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 35 EUR

Plongez dans une expérience artistique et sensorielle unique en découvrant la peinture au pigment de vin, une technique originale et naturelle, animée par l’artiste Cris Motta.

Découverte de la peinture au pigment. Cet atelier vous invite à explorer la richesse chromatique du vin à travers deux temps forts

La création d’un nuancier à base de différents vins, révélant toute la palette des teintes qu’offre ce matériau vivant.

La réalisation d’un tableau, guidée par Cris Motta, à partir d’un modèle fourni (aucune expérience artistique préalable requise !).



Pendant l’atelier, vous profiterez d’une dégustation commentée de nos vins, en lien direct avec l’univers créatif que vous explorez. La séance se poursuivra par une visite guidée de la cave (30 minutes), avec une présentation du processus de vinification. Et pour prolonger l’expérience, bénéficiez de moins 10% sur vos achats en boutique le jour même. .

Château Saint Hilaire Château Saint Hilaire rd19 la plantade Coudoux 13111 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 10 68

English :

Immerse yourself in a unique artistic and sensory experience by discovering wine pigment painting, an original and natural technique, led by artist Cris Motta.

German :

Tauchen Sie ein in eine einzigartige künstlerische und sensorische Erfahrung und entdecken Sie die Weinpigmentmalerei, eine originelle und natürliche Technik, die von dem Künstler Cris Motta geleitet wird.

Italiano :

Immergetevi in un’esperienza artistica e sensoriale unica, scoprendo la pittura a pigmenti di vino, una tecnica originale e naturale, guidata dall’artista Cris Motta.

Espanol :

Sumérjase en una experiencia artística y sensorial única descubriendo la pintura con pigmentos de vino, una técnica original y natural, de la mano de la artista Cris Motta.

