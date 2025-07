Atelier peinture aux bulles avec Vérône Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour

Atelier de Vérône 16 ter place du commerce Aire-sur-l'Adour

2025-07-25 14:00:00

2025-07-25

Viens créer en famille ou en solo* des monstres rigolos avec la peinture moussante et sa paille magique ! A partir de 4 ans. (*si tu as + de 14 ans, tu peux venir non accompagné.).

Réserve ton heure d’activité les mercredis après-midi 10€/1h tarif pour 1 adulte et 1 enfant de moins de 14 ans. Fournitures incluses.

Amusez vous et repartez avec vos œuvres ! .

Atelier de Vérône 16 ter place du commerce Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 22 51

