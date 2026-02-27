Atelier Peinture aux doigts Salle du périscolaire Négrondes
Atelier Peinture aux doigts Salle du périscolaire Négrondes mercredi 4 mars 2026.
Atelier Peinture aux doigts
Salle du périscolaire 1 Place Basbayon Négrondes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Sur inscription, à partir de 2 ans
Sur inscription, à partir de 2 ans .
Salle du périscolaire 1 Place Basbayon Négrondes 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Peinture aux doigts
Registration required, ages 2 and up
L’événement Atelier Peinture aux doigts Négrondes a été mis à jour le 2026-02-23 par Isle-Auvézère