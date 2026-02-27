Atelier Peinture aux doigts Salle du périscolaire Négrondes

Atelier Peinture aux doigts

Salle du périscolaire 1 Place Basbayon Négrondes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Sur inscription, à partir de 2 ans

Sur inscription, à partir de 2 ans .

Salle du périscolaire 1 Place Basbayon Négrondes 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Peinture aux doigts

Registration required, ages 2 and up

L’événement Atelier Peinture aux doigts Négrondes a été mis à jour le 2026-02-23 par Isle-Auvézère