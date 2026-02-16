Atelier peinture aux sacs poubelle Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour

Atelier peinture aux sacs poubelle

Atelier de Vérône 16 ter Place du Commerce Aire-sur-l’Adour Landes

Atelier peinture aux sacs poubelle repartez avec votre œuvre

Viens plonger dans une expérience unique ! Peindre avec des sacs poubelle. Recyclage et repassage !

A partir de 8 ans

25€ les 2h .

