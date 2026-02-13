Atelier peinture avec Maria Perez Fincias., Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Atelier peinture avec Maria Perez Fincias., Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux samedi 21 février 2026.
Atelier peinture avec Maria Perez Fincias. Samedi 21 février, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier en duo « Parent-enfant »
Maria Perez Fincias