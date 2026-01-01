Atelier peinture avec Pamela Kenny-Levick Place Jean Louis Labbe Broons
Atelier peinture avec Pamela Kenny-Levick Place Jean Louis Labbe Broons samedi 31 janvier 2026.
Atelier peinture avec Pamela Kenny-Levick
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 12:50:00
2026-01-31
Pamela Kenny-Levick anime cet atelier d’initiation à la peinture, dans le cadre de l’exposition Breizhart.
Tout public à partir de 12 ans
Sur inscription .
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44
