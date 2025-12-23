Atelier peinture céramique, Chez PataPom Fresnay-sur-Sarthe
Atelier peinture céramique, Chez PataPom Fresnay-sur-Sarthe mercredi 18 février 2026.
Atelier peinture céramique
Chez PataPom 47 Grande Rue Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
2026-02-18
Atelier peinture céramique Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe !
Le mercredi 18 février, rendez-vous à partir de 14h30 Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe pour un atelier peinture céramique avec l’atelier L’Écorcée Bleue. Assiette, bol, tasse, vase, vous choisissez et vous ajoutez vos motifs !
30€ par personne (à régler sur place en espèces). Réservation obligatoire car places limitées.
Atelier pour adultes et enfants. Récupération des pièces dans un délai d’un mois au restaurant. .
Chez PataPom 47 Grande Rue Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 44 24 64 chezpatapom@gmail.com
English :
Ceramic painting workshop at Chez PataPom in Fresnay-sur-Sarthe!
