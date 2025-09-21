Atelier « Peinture collaborative d’une jarre en skateboard » Musée des Ursulines Mâcon

Entrée libre

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enfants dès 8 ans sont invités à participer à l’atelier « Peinture collaborative d’une jarre en skateboard ».

Accompagnez l’artiste Rom av. JC dans la création d’un vase romain fictif, inspiré des céramiques antiques et façonné à partir de planches de skate recyclées. Pour rendre hommage à la mosaïque au gladiateur présentée au musée, le vase en skates sera illustré de combattants à l’entraînement. À vos pinceaux !

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Découvrez au musée des Ursulines l'archéologie régionale, l'ethnographie (travail de la vigne, mobilier, poteries du Val de Saône), Alphonse de Lamartine et les beaux-arts européens de la Renaissance au XXe siècle.

© Guillaume Benichou