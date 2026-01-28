Atelier peinture-collage Devenir l’artiste de sa vie Atelier Papillon de soie Pau

Atelier peinture-collage Devenir l’artiste de sa vie

Atelier Papillon de soie 11bis place du foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-09

Un espace de liberté d’expression pour s’ouvrir à soi-même, à l’autre.

Développer ses aptitudes personnelles.

Le faire à son rythme, à travers la PEINTURE et le COLLAGE

Découvrir le bien-être que procure la liberté d’expression.

Prendre confiance en soi

Se réaliser

Développer des compétences .

+33 6 21 14 33 22

English : Atelier peinture-collage Devenir l’artiste de sa vie

