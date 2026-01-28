Atelier peinture-collage Devenir l’artiste de sa vie Atelier Papillon de soie Pau
Atelier peinture-collage Devenir l’artiste de sa vie
Atelier Papillon de soie 11bis place du foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Un espace de liberté d’expression pour s’ouvrir à soi-même, à l’autre.
Développer ses aptitudes personnelles.
Le faire à son rythme, à travers la PEINTURE et le COLLAGE
Découvrir le bien-être que procure la liberté d’expression.
Prendre confiance en soi
Se réaliser
Développer des compétences .
Atelier Papillon de soie 11bis place du foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 14 33 22
