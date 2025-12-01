Atelier Peinture de Boules de Noël PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
Atelier Peinture de Boules de Noël
PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
Date(s) :
2025-12-13
à partir de 6 ans, inscriptions obligatoires
PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 75 46
English :
ages 6 and up, registration required
German :
ab 6 Jahren, Anmeldung erforderlich
Italiano :
a partire dai 6 anni, iscrizione obbligatoria
Espanol :
a partir de los 6 años, inscripción obligatoria
L’événement Atelier Peinture de Boules de Noël Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2025-11-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65