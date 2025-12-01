Atelier Peinture de Boules de Noël PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Atelier Peinture de Boules de Noël

PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

à partir de 6 ans, inscriptions obligatoires

English :

ages 6 and up, registration required

German :

ab 6 Jahren, Anmeldung erforderlich

Italiano :

a partire dai 6 anni, iscrizione obbligatoria

Espanol :

a partir de los 6 años, inscripción obligatoria

