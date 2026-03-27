Atelier peinture de Pâques pour enfants Place Alsace Lorraine Ancenis-Saint-Géréon
Atelier peinture de Pâques pour enfants Place Alsace Lorraine Ancenis-Saint-Géréon mercredi 1 avril 2026.
Atelier peinture de Pâques pour enfants
Place Alsace Lorraine Les halles Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-01 16:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Viens célébrer Pâques en couleurs ! Au programme peinture sur œufs, créations artistiques et surtout beaucoup de bonne humeur
Matériel fourni.
Ouvert à tous les enfants.
Goûter offert.
Enfants sous la responsabilité des parents.
Sur réservation. .
Place Alsace Lorraine Les halles Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 86 95
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English :
Come and celebrate Easter in color! On the program: egg painting, artistic creations and, above all, lots of fun!
L’événement Atelier peinture de Pâques pour enfants Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-03-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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