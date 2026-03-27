Atelier peinture de Pâques pour enfants Place Alsace Lorraine Ancenis-Saint-Géréon

Atelier peinture de Pâques pour enfants

Place Alsace Lorraine Les halles Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Viens célébrer Pâques en couleurs ! Au programme peinture sur œufs, créations artistiques et surtout beaucoup de bonne humeur

Matériel fourni.

Ouvert à tous les enfants.

Goûter offert.

Enfants sous la responsabilité des parents.

Sur réservation. .

Place Alsace Lorraine Les halles Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 86 95

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English :

Come and celebrate Easter in color! On the program: egg painting, artistic creations and, above all, lots of fun!

L’événement Atelier peinture de Pâques pour enfants Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-03-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis