Atelier peinture d’icônes La maison d’Osquish Musculdy
jeudi 29 octobre 2026 · La maison d'Osquish · Musculdy
Informations pratiques
Musculdy
Atelier peinture d’icônes
La maison d’Osquish 5652 Oskaxeko bidea Musculdy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:00:00
fin : 2026-10-29 16:00:00
Date(s) :
2026-10-29
L’association Armataplanet vous invite à Musculdy, en Soule.
Vous profiterez d’une initiation aux techniques ancestrales de l’iconographie traditionnelle préparation des pigments et peinture à la détrempe à l’oeuf. Pour tous niveaux. Le matériel est fourni. Sur inscription. .
La maison d’Osquish 5652 Oskaxeko bidea Musculdy 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 90 71 36 94
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English : Atelier peinture d’icônes
L’événement Atelier peinture d’icônes Musculdy a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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