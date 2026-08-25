Atelier peinture d’icônes La maison d’Osquish Musculdy

Informations pratiques

Musculdy

Atelier peinture d’icônes

La maison d’Osquish 5652 Oskaxeko bidea Musculdy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:00:00

fin : 2026-10-29 16:00:00

Date(s) :

2026-10-29

L’association Armataplanet vous invite à Musculdy, en Soule.

Vous profiterez d’une initiation aux techniques ancestrales de l’iconographie traditionnelle préparation des pigments et peinture à la détrempe à l’oeuf. Pour tous niveaux. Le matériel est fourni. Sur inscription. .

La maison d’Osquish 5652 Oskaxeko bidea Musculdy 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 90 71 36 94

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English : Atelier peinture d’icônes

L’événement Atelier peinture d’icônes Musculdy a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque