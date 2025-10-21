Atelier peinture en euskara Bibliothèque Ascain

Atelier peinture en euskara Bibliothèque Ascain mardi 21 octobre 2025.

Bibliothèque 24 route de St Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21

2025-10-21

Durant les vacances de la Toussaint, la mairie, en partenariat avec l’artiste Ainara Oscoz, propose 3 jours d’ateliers peinture en euskara pour différents groupes d’âges de 5 à 15 ans.
Inscription obligatoire par téléphone.   .

