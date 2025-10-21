Atelier peinture en euskara Bibliothèque Ascain
Bibliothèque 24 route de St Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Durant les vacances de la Toussaint, la mairie, en partenariat avec l’artiste Ainara Oscoz, propose 3 jours d’ateliers peinture en euskara pour différents groupes d’âges de 5 à 15 ans.
Inscription obligatoire par téléphone. .
Bibliothèque 24 route de St Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 66 89
