Atelier peinture en euskara Bibliothèque Ascain mardi 21 octobre 2025.

Bibliothèque 24 route de St Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Durant les vacances de la Toussaint, la mairie, en partenariat avec l’artiste Ainara Oscoz, propose 3 jours d’ateliers peinture en euskara pour différents groupes d’âges de 5 à 15 ans.

Inscription obligatoire par téléphone. .

+33 5 59 54 66 89

