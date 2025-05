Atelier peinture en plein air – Fécamp, 11 juin 2025 09:00, Fécamp.

Seine-Maritime

Atelier peinture en plein air Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 09:00:00

fin : 2025-07-09 13:00:00

Date(s) :

2025-06-11

2025-06-25

2025-07-09

2025-07-23

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Qui n’a jamais rêvé de capturer la lumière d’un ciel normand sur une toile ?

Sophie Justet, artiste peintre, vous accompagne dans cette quête créative, pinceau à la main et l’œil tourné vers le paysage. Pendant quelques heures, laissez vos émotions guider votre palette, et glissez-vous dans la peau d’un peintre impressionniste.

Conditions de l’évènement

– Durée 4h

– Le prix comprend l’animation et tout le matériel nécessaire de peinture.

– Atelier réservé aux adultes.

– Réservation obligatoire

– Lieu de rendez-vous Atelier situé Rue Bailly à Fécamp

En cas de mauvaise météo, le rendez-vous pourra être maintenu à l’atelier.

Une question ? Envoyez un mail à groupes@fecamptourisme.com

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 84 62 groupes@fecamptourisme.com

English : Atelier peinture en plein air

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Who hasn?t dreamed of capturing the light of a Normandy sky on canvas?

Painter Sophie Justet accompanies you on this creative quest, brush in hand and eye on the landscape. For a few hours, let your emotions guide your palette, and slip into the shoes of an Impressionist painter.

Event conditions

– Duration: 4 hours

– Price includes: animation and all necessary painting materials.

– Workshop for adults only.

– Reservation required

– Meeting point Rue Bailly workshop, Fécamp

In case of bad weather, the meeting can be held at the workshop.

Any questions? Send an e-mail to groupes@fecamptourisme.com

German :

OUTDOOR-TREFF

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, das Licht des normannischen Himmels auf einer Leinwand einzufangen?

Die Malerin Sophie Justet begleitet Sie auf dieser kreativen Suche, mit dem Pinsel in der Hand und dem Blick auf die Landschaft gerichtet. Lassen Sie Ihre Gefühle Ihre Palette leiten und schlüpfen Sie in die Haut eines impressionistischen Malers.

Veranstaltungsbedingungen

– Dauer: 4 Stunden

– Im Preis inbegriffen: Animation und alle notwendigen Malutensilien.

– Workshop nur für Erwachsene.

– Eine Reservierung ist erforderlich

– Treffpunkt: Atelier in der Rue Bailly in Fécamp

Bei schlechtem Wetter kann der Termin im Atelier fortgesetzt werden.

Haben Sie eine Frage? Schicken Sie eine E-Mail an groupes@fecamptourisme.com

Italiano :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Chi non ha mai sognato di catturare su tela la luce del cielo di Normandia?

La pittrice Sophie Justet vi accompagnerà in questa ricerca creativa, pennello alla mano e occhio al paesaggio. Per qualche ora, lasciate che siano le emozioni a guidare la vostra tavolozza e calatevi nei panni di un pittore impressionista.

Condizioni dell’evento

– Durata: 4 ore

– Il prezzo comprende: il laboratorio e tutti i materiali pittorici necessari.

– Laboratorio per soli adulti.

– Prenotazione obbligatoria

– Punto d’incontro Laboratorio in Rue Bailly, Fécamp

In caso di maltempo, l’incontro può tenersi presso il laboratorio.

Avete domande? Inviate un’e-mail a groupes@fecamptourisme.com

Espanol :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

¿Quién no ha soñado alguna vez con plasmar en un lienzo la luz de un cielo normando?

La pintora Sophie Justet le acompañará en esta búsqueda creativa, pincel en mano y ojo en el paisaje. Durante unas horas, deje que sus emociones guíen su paleta y métase en la piel de un pintor impresionista.

Condiciones del evento

– Duración: 4 horas

– El precio incluye: el taller y todos los materiales de pintura necesarios.

– Taller sólo para adultos.

– Reserva obligatoria

– Punto de encuentro Taller en Rue Bailly, Fécamp

En caso de mal tiempo, la reunión podrá celebrarse en el taller.

¿Tiene alguna pregunta? Envíe un correo electrónico a groupes@fecamptourisme.com

