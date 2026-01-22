Atelier Peinture Enfants Cave des Vignerons de Tursan Geaune

Atelier Peinture Enfants

Atelier Peinture Enfants Cave des Vignerons de Tursan Geaune samedi 21 février 2026.

Atelier Peinture Enfants

Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Peinture Guidé par une artiste

Jus de raisin et viennoiseries

Tout inclus dont le matériel

✅ Limité à 10 enfants (à partir de 6 ans)

Annulation gratuite jusqu’à 24h avant
Peinture Guidé par une artiste

Jus de raisin et viennoiseries

Tout inclus dont le matériel

✅ Limité à 10 enfants (à partir de 6 ans)

Annulation gratuite jusqu’à 24h avant   .

Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 34 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

??? Painting Guided by an artist

? Grape juice and pastries

? All-inclusive including equipment

? Limited to 10 children (from age 6)

? Free cancellation up to 24 hours in advance

L’événement Atelier Peinture Enfants Geaune a été mis à jour le 2026-01-20 par Landes Chalosse