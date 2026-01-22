Atelier Peinture Enfants Cave des Vignerons de Tursan Geaune
Atelier Peinture Enfants Cave des Vignerons de Tursan Geaune samedi 21 février 2026.
Atelier Peinture Enfants
Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Peinture Guidé par une artiste
Jus de raisin et viennoiseries
Tout inclus dont le matériel
✅ Limité à 10 enfants (à partir de 6 ans)
Annulation gratuite jusqu’à 24h avant
Peinture Guidé par une artiste
Jus de raisin et viennoiseries
Tout inclus dont le matériel
✅ Limité à 10 enfants (à partir de 6 ans)
Annulation gratuite jusqu’à 24h avant .
Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 34 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
??? Painting Guided by an artist
? Grape juice and pastries
? All-inclusive including equipment
? Limited to 10 children (from age 6)
? Free cancellation up to 24 hours in advance
L’événement Atelier Peinture Enfants Geaune a été mis à jour le 2026-01-20 par Landes Chalosse