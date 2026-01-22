Atelier Peinture Enfants Cave des Vignerons de Tursan Geaune

Atelier Peinture Enfants

Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Peinture Guidé par une artiste

Jus de raisin et viennoiseries

Tout inclus dont le matériel

✅ Limité à 10 enfants (à partir de 6 ans)

Annulation gratuite jusqu’à 24h avant

Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 34 17

English :

??? Painting Guided by an artist

? Grape juice and pastries

? All-inclusive including equipment

? Limited to 10 children (from age 6)

? Free cancellation up to 24 hours in advance

