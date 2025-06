Atelier peinture et création d’instruments – Amicale Laïque La Jonelière Nantes 2 juillet 2025 09:30

Gratuit : non 30 € demi-journée / 65 € journée entière 3 formules sont proposées :- le matin de 9h30 à 12h30 (tarif 30 € + 5 € de fournitures)ou- l’après-midi de 13h30 à 16h30 (tarif 30 € + 5 € de fournitures)ou- toute la journée de 9h30 à 16h30 (tarif 65 € + 4 € de fournitures) – Prévoir un repas, pause déjeuner possible sur place Vous pouvez vous inscrire par mail ou téléphone :Karine : 06 66 25 20 64 – decourcykarine@gmail.com – karinedecourcy.com – instagram.com/Karine de CourcyRebecca : 06 11 90 69 20 – fabriqueazic@gmail.com – Instagram : @fabrique_a_zic Jeune Public

Atelier proposé par Karine de Courcy et la Fabrique à Zik, pour les 6-14 ans. Pendant cette journée créative : fabrication d’instruments avec Rebecca de la fabrique à Zic avec des matériaux issus du ré-emploi, ainsi que de la peinture créative, intuitive et en rythme avec Karine de Courcy artiste nantaise. Tout le matériel sera fourni, ainsi que le goûter

Amicale Laïque La Jonelière Nantes 44300