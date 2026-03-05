Atelier peinture et dégustation CAVE DES VIGNERONS LANDAIS Mugron

Atelier peinture et dégustation

CAVE DES VIGNERONS LANDAIS 17 AVENUE RENE BATS Mugron Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Durant 2 heures, Rachel, artiste peintre passionnée, vous accompagnera pas à pas dans la réalisation d’une toile sur le thème de la vigne. Inspirés par les paysages viticoles, les grappes de raisin et l’univers du vin, vous laisserez libre cours à votre créativité.

L’atelier sera accompagné d’une dégustation de vin, de jus de raisin et de pastis landais, pour partager un instant convivial et éveiller vos sens en lien avec le thème.

À l’issue des 2 heures, chaque participant repartira avec sa toile, en souvenir de cette expérience créative et gourmande.

Le matériel est inclus. .

CAVE DES VIGNERONS LANDAIS 17 AVENUE RENE BATS Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 64 17

English : Atelier peinture et dégustation

For 2 hours, Rachel, a passionate painter, will guide you in the creation of a painting on the theme of the vine.

The workshop will be accompanied by a tasting of wine, grape juice and Landes pastis.

Each participant leaves with his or her own canvas.

Materials included.

