Atelier peinture et dessin Espace Intergénérationnel La Durance Cabannes

Atelier peinture et dessin

Samedi 7 mars 2026 de 10h à 12h. Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Atelier découverte avec les artistes exposés à la Médiathèque Léopold Vidau.Enfants

Atelier découverte avec les artistes exposés !

Dans le cadre de l’exposition visible du 2 mars au 11 avril, les artistes Marielle Vidal et Christian Ségura vous proposent un atelier d’initiation aux techniques de peinture.



Une parenthèse privilégiée pour expérimenter, échanger et laisser libre cours à votre créativité. .

Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 47 96 mediatheque@mairie-cabannes.fr

Discovery workshop with the artists exhibited at the Médiathèque Léopold Vidau.

