Atelier peinture et dessin Espace Intergénérationnel La Durance Cabannes

Atelier peinture et dessin
Samedi 7 mars 2026 de 10h à 12h. Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes Bouches-du-Rhône
Atelier découverte avec les artistes exposés à la Médiathèque Léopold Vidau.Enfants
Atelier découverte avec les artistes exposés !
Dans le cadre de l’exposition visible du 2 mars au 11 avril, les artistes Marielle Vidal et Christian Ségura vous proposent un atelier d’initiation aux techniques de peinture.
Une parenthèse privilégiée pour expérimenter, échanger et laisser libre cours à votre créativité. .
Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 47 96 mediatheque@mairie-cabannes.fr
English :
Discovery workshop with the artists exhibited at the Médiathèque Léopold Vidau.
