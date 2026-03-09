Atelier Peinture Florale Argentan

Atelier Peinture Florale

Rue des Anciens Combattants Argentan Orne

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

2026-04-01 2026-05-02 2026-05-16 2026-05-27

Atelier Peinture Florale

Grand format 12 ans et +

Réalisation de motifs floraux à la peinture acrylique.

Autour de l’exposition Free the spirits, à la Chapelle Saint Nicolas .

Rue des Anciens Combattants Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

