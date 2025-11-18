Atelier peinture fluide Village vacances Léo Lagrange Montbrun-les-Bains
Atelier peinture fluide Village vacances Léo Lagrange Montbrun-les-Bains mardi 18 novembre 2025.
Atelier peinture fluide
Village vacances Léo Lagrange 625 Bas-Serre, 26570 Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 14:30:00
fin : 2025-11-18 16:00:00
Date(s) :
2025-11-18
Découvrez ou redécouvrez le pouring, une technique artistique accessible à tous, ou chaque geste et une surprise colorée.
Réservation obligatoire.
.
Village vacances Léo Lagrange 625 Bas-Serre, 26570 Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 06150547
English :
Discover or rediscover pouring, an artistic technique accessible to all, where every gesture is a colorful surprise.
Reservations required.
German :
Entdecken oder wiederentdecken Sie das Pouring, eine für alle zugängliche künstlerische Technik, bei der jede Geste eine bunte Überraschung ist.
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Scoprite o riscoprite il pouring, una tecnica artistica accessibile a tutti, dove ogni gesto è una sorpresa colorata.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Descubra o redescubra el vaciado, una técnica artística accesible a todos, donde cada gesto es una colorida sorpresa.
Imprescindible reservar.
L’événement Atelier peinture fluide Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale