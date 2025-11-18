Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier peinture fluide Village vacances Léo Lagrange Montbrun-les-Bains

Atelier peinture fluide Village vacances Léo Lagrange Montbrun-les-Bains mardi 18 novembre 2025.

Atelier peinture fluide

Village vacances Léo Lagrange 625 Bas-Serre, 26570 Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme

Début : 2025-11-18 14:30:00
fin : 2025-11-18 16:00:00

2025-11-18

Découvrez ou redécouvrez le pouring, une technique artistique accessible à tous, ou chaque geste et une surprise colorée.

Réservation obligatoire.
Village vacances Léo Lagrange 625 Bas-Serre, 26570 Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 

English :

Discover or rediscover pouring, an artistic technique accessible to all, where every gesture is a colorful surprise.

Reservations required.

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie das Pouring, eine für alle zugängliche künstlerische Technik, bei der jede Geste eine bunte Überraschung ist.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Scoprite o riscoprite il pouring, una tecnica artistica accessibile a tutti, dove ogni gesto è una sorpresa colorata.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Descubra o redescubra el vaciado, una técnica artística accesible a todos, donde cada gesto es una colorida sorpresa.

Imprescindible reservar.

L’événement Atelier peinture fluide Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale