Atelier peinture fluide Village vacances Léo Lagrange Montbrun-les-Bains

Atelier peinture fluide

Village vacances Léo Lagrange 625 Bas-Serre, 26570 Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:30:00

fin : 2025-11-18 16:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Découvrez ou redécouvrez le pouring, une technique artistique accessible à tous, ou chaque geste et une surprise colorée.



Réservation obligatoire.

English :

Discover or rediscover pouring, an artistic technique accessible to all, where every gesture is a colorful surprise.



Reservations required.

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie das Pouring, eine für alle zugängliche künstlerische Technik, bei der jede Geste eine bunte Überraschung ist.



Reservierung erforderlich.

Italiano :

Scoprite o riscoprite il pouring, una tecnica artistica accessibile a tutti, dove ogni gesto è una sorpresa colorata.



Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Descubra o redescubra el vaciado, una técnica artística accesible a todos, donde cada gesto es una colorida sorpresa.



Imprescindible reservar.

