Atelier peinture glacée Mon P’tit Café Lamballe-Armor

Atelier peinture glacée

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Peinture glacée des couleurs qui fondent sous les doigts.

Pour les 1-3 ans. .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier peinture glacée Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor