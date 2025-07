Atelier Peinture Graphisme Modelage Volume Atelier Pernelle Pujols

Atelier Peinture Graphisme Modelage Volume Atelier Pernelle Pujols mercredi 30 juillet 2025.

Atelier Peinture Graphisme Modelage Volume

Atelier Pernelle 7 Rue de Petit Tour Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Dans un espace dédié aux arts plastiques, chaque participant(e) est accompagné dans sa démarche créative. En expérimentant plusieurs techniques, la création conduit progressivement à une expression personnelle. L’atelier est ouvert à tous, enfants et adultes.

Sur inscription (8 places).

Atelier Pernelle 7 Rue de Petit Tour Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 64 08 88

English : Atelier Peinture Graphisme Modelage Volume

In a space dedicated to the plastic arts, each participant is supported in his or her creative process. By experimenting with different techniques, the creative process gradually leads to personal expression. The workshop is open to all, children and adults alike.

Registration required (8 places).

German : Atelier Peinture Graphisme Modelage Volume

In einem Raum, der der bildenden Kunst gewidmet ist, wird jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin in seinem/ihrem kreativen Prozess begleitet. Durch das Experimentieren mit verschiedenen Techniken führt das Schaffen allmählich zu einem persönlichen Ausdruck. Das Atelier ist offen für alle, Kinder und Erwachsene.

Nach Anmeldung (8 Plätze).

Italiano :

In uno spazio dedicato alle arti visive, ogni partecipante viene sostenuto nel suo processo creativo. Sperimentando diverse tecniche, il processo creativo porta gradualmente all’espressione personale. Il laboratorio è aperto a tutti, bambini e adulti.

Iscrizione obbligatoria (8 posti).

Espanol : Atelier Peinture Graphisme Modelage Volume

En un espacio dedicado a las artes visuales, cada participante recibe apoyo en su proceso creativo. Mediante la experimentación de diferentes técnicas, el proceso creativo conduce gradualmente a la expresión personal. El taller está abierto a todos, niños y adultos.

Inscripción obligatoria (8 plazas).

