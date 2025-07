Atelier peinture « Illustrons une poésie avec les enfants » Halle de Lombez ou Cheminement des passerelles Puylausic

Atelier peinture « Illustrons une poésie avec les enfants » 23 et 30 juillet Halle de Lombez ou Cheminement des passerelles Gers

10 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-23T10:30:00 – 2025-07-23T12:30:00

Fin : 2025-07-30T10:30:00 – 2025-07-30T12:30:00

Tel un archéologue, Nathalie Straseele explore l’humain, sa dimension, sa vérité. Son travail est un exercice empreint de recherche et de spiritualité, que seul son instinct peut dicter en toute harmonie. En tant que plasticienne, elle propose dans cet atelier à un jeune public d’illustrer une poésie, afin de faire vivre l’expression graphique et artistique.

Halle de Lombez ou Cheminement des passerelles 32220 Puylausic 32220 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05-62-60-30-45 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-lombez@orange.fr »}]

© Médiathèque de Lombez